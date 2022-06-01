Испания

Іспанський клуб має домовленість про переходи двох футболістів.

Захисник Челсі Андреас Крістенсен та півзахисник Мілана Франк Кессьє у літнє трансферне вікно можуть поповнити ряди Барселони. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, обидва футболісти вже погодили свої контракти з каталонським клубом, куди вони мають намір перейти як вільні агенти.

Проте наголошується, що Барселона не може зареєструвати гравців через ситуацію із фінансовим фейр-плеєм.

Наразі керівництво "блаугранас" намагається домовитись про отримання 700 мільйонів євро для вирішення економічних проблем.