Іспанський клуб має домовленість про переходи двох футболістів.
АНДРЕАС КРІСТЕНСЕН, GETTY IMAGES
01 червня 2022, 15:24
Захисник Челсі Андреас Крістенсен та півзахисник Мілана Франк Кессьє у літнє трансферне вікно можуть поповнити ряди Барселони. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, обидва футболісти вже погодили свої контракти з каталонським клубом, куди вони мають намір перейти як вільні агенти.
Проте наголошується, що Барселона не може зареєструвати гравців через ситуацію із фінансовим фейр-плеєм.
Наразі керівництво "блаугранас" намагається домовитись про отримання 700 мільйонів євро для вирішення економічних проблем.