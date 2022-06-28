Англия

Нідерландець може змінити Іспанію на Англію.

Як повідомляє BBC, Манчестер Юнайтед лосягнув домовленості із Барселоною щодо трансферу Френкі де Йонга. Ціна питання — близько 65 мільйонів євро+бонуси.

Повідомляється, що головний тренер манкуніанців Ерік тен Хааг, який працював зі своїм співвітчизником у Аяксі, хоче бачити Френкі у команді до 8 липня, коли команда відправиться у передсезонне турне Таїландом та Австралією.

Нагадуємо, що тен Хааг хоче бачити у своїй новій команді ще одного екс-підопічного — Антоні, проте Аякс виставив за нього величезну суму.