Англия

Клуб не готовий платити 25-річному футболісту ту суму, яку він хоче отримувати.

Перехід захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка у Вест Гем може не відбутися. Про це повідомляє TheWestHamNews із посиланням на подкаст ExWHUemployee.

За інформацією джерела, лондонський клуб не готовий задовольнити фінансові запити 25-річного українця.

Зазначимо, що у послугах Зінченка зацікавлений не лише Вест Гем, а й інші клуби АПЛ, зокрема Челсі.

Минулого сезону Зінченко провів 28 матчів, у яких віддав п'ять результативних передач.