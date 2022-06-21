Англия

"Іриски" хочуть отримати українця в центр півзахисту, але змушені зіткнутися з конкуренцією за трансфер з іншими клубами АПЛ.

Манчестер Сіті цього літа готовий розлучитися зі своїм універсалом Олександром Зінченком через ймовірне підписання вінгбека Брайтона Марка Кукурельї, щодо трансферу якого на даному етапі ведуться переговори.

Раніше багато авторитетних джерел, включаючи The Athletik та італійського журналіста Фабріціо Романо, повідомили про інтерес до 25-річного півзахисника національної збірної України з боку Евертона.

Як повідомляє Goal, головний тренер "ірисок" Френк Лемпард розглядає Зінченка саме як центрального півзахисника, а не на позицію лівого захисника, на якій українець практично завжди виступає в Манчестер Сіті при Хосепі Гвардіолі.

Окрім цього, за інформацією джерела, Зінченко входить до сфери інтересів цілої низки клубів АПЛ, серед яких називається лондонський Вест Гем.

Минулого сезону Олександр Зінченко провів за Манчестер Сіті 28 матчів у всіх турнірах, у яких він віддав п'ять результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює українця у 25 мільйонів євро.