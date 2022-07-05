Англия

Бразилець розраховується за старі "гріхи".

1 травня бразильський форвард Рішарлісон, граючи за Евертон, відсвяткував гол у ворота Челсі вельми оригінальним чином — з димовою шашкою в руках.

Без покарання 25-річний нападник не обійшовся. Він відбуватиме його вже у ролі гравця Тоттенгема, склад якого встиг поповнити цього літа. Латиноамериканець пропустить перший матч Англійської Прем'єр-Ліги, а також сплатить штраф у розмірі 25 тисяч англійських фунтів стерлінгів, повідомляє ФА.

Нагадаємо, що Тоттенгем також може підписати Ленгле.