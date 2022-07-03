Италия

Бразильський захисник може перебратися до АПЛ.

Центральний захисник Удінезе Родріго Бекао може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марцио.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного бразильця зацікавлений Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко.

Переговори між клубами вже стартували, а контракт футболіста з італійською командою розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону Бекао провів 36 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу.