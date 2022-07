Фланговий захисник Болоньї Аарон Хікі продовжить кар'єру в Англійській Прем'єр-Лізі.

Шотландець невдовзі стане гравцем Брентфорду, повідомляють Sky Sports та Фабріціо Романо.

Англійський клуб заплатить за Хікі 14 млн євро, а також ще два мільйони будуть враховані в якості бонусів.

.🚨 #BrentfordFC close to finalising a deal to sign Aaron Hickey from Bologna. 🤏



A fee in the region of £14m plus add-ons is understood to have been agreed between the clubs. 🤝pic.twitter.com/GlXQfE6I6A