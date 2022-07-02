Фланговий захисник Болоньї Аарон Хікі продовжить кар'єру в Англійській Прем'єр-Лізі.

Шотландець невдовзі стане гравцем Брентфорду, повідомляють Sky Sports та Фабріціо Романо. 

Англійський клуб заплатить за Хікі 14 млн євро, а також ще два мільйони будуть враховані в якості бонусів. 

В минулому сезоні захисник провів 34 матчі у складі Болоньї, в яких забив п'ять м'ячів та віддав одну гольову передачу.

Раніше в послугах Хікі був серйозно зацікавлений Арсенал.