Англия

Футболіст продовжить кар'єру в АПЛ.

Фланговий захисник Болоньї Аарон Хікі продовжить кар'єру в Англійській Прем'єр-Лізі.

Шотландець невдовзі стане гравцем Брентфорду, повідомляють Sky Sports та Фабріціо Романо.

Англійський клуб заплатить за Хікі 14 млн євро, а також ще два мільйони будуть враховані в якості бонусів.

.🚨 #BrentfordFC close to finalising a deal to sign Aaron Hickey from Bologna. 🤏



A fee in the region of £14m plus add-ons is understood to have been agreed between the clubs. 🤝pic.twitter.com/GlXQfE6I6A — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 2, 2022

В минулому сезоні захисник провів 34 матчі у складі Болоньї, в яких забив п'ять м'ячів та віддав одну гольову передачу.

Раніше в послугах Хікі був серйозно зацікавлений Арсенал.