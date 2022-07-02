Футболіст продовжить кар'єру в АПЛ.
ААРОН ХІКІ, GETTY IMAGES
02 липня 2022, 17:37
Фланговий захисник Болоньї Аарон Хікі продовжить кар'єру в Англійській Прем'єр-Лізі.
Шотландець невдовзі стане гравцем Брентфорду, повідомляють Sky Sports та Фабріціо Романо.
Англійський клуб заплатить за Хікі 14 млн євро, а також ще два мільйони будуть враховані в якості бонусів.
В минулому сезоні захисник провів 34 матчі у складі Болоньї, в яких забив п'ять м'ячів та віддав одну гольову передачу.
Раніше в послугах Хікі був серйозно зацікавлений Арсенал.