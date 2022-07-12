Испания

Голландський півзахисник має намір залишитися у Барселоні.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг все ще може перебратися до Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє журналіст Фабріцио Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби ще минулого місяця узгодили трансфер 25-річного голландця. Вони зійшлися на сумі у розмірі 65 мільйонів євро, а ще 20 млн євро як бонуси.

Однак сам футболіст проти переїзду до англійської Прем'єр-ліги і він має намір залишитися в Барселоні, але тоді йому доведеться піти на зниження зарплати, що відзначається як "малоймовірний" сценарій.

Раніше повідомлялося, що де Йонг повернувся до роботи з Барселоною на тлі чуток щодо трансферу до МЮ.