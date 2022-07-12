Підопічні Хосепа Гвардіоли почали готуватись до нового сезону.
mancity.com
12 липня 2022, 10:42
Футболісти Манчестер Сіті повернулися на базу клубу, де розпочали тренувальний процес у рамках підготовки до нового сезону. Про це повідомляє прес-служба "міщан".
Серед гравців, які були присутні на першому тренуванні, знайшлося місце українському універсалу Олександру Зінченку, якого цього літа сватали до багатьох клубів АПЛ і навіть Барселони.
Зазначимо, що у суботу команда Хосепа Гвардіоли вирушить до США, де зіграє товариські матчі проти Баварії та мексиканської Америки.
Минулого сезону Зінченко провів 28 поєдинків, у яких віддав п'ять результативних передач.