Англия

Підопічні Хосепа Гвардіоли почали готуватись до нового сезону.

Футболісти Манчестер Сіті повернулися на базу клубу, де розпочали тренувальний процес у рамках підготовки до нового сезону. Про це повідомляє прес-служба "міщан".

Серед гравців, які були присутні на першому тренуванні, знайшлося місце українському універсалу Олександру Зінченку, якого цього літа сватали до багатьох клубів АПЛ і навіть Барселони.

Зазначимо, що у суботу команда Хосепа Гвардіоли вирушить до США, де зіграє товариські матчі проти Баварії та мексиканської Америки.

Минулого сезону Зінченко провів 28 поєдинків, у яких віддав п'ять результативних передач.