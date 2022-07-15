Англия

Португальський форвард вилетів на невизначений термін.

Нападник Ліверпуля Діогу Жота не зможе продовжувати підготовку до нового сезону найближчим часом. Про це повідомляє прес-служба "червоних".

У 25-річного португальця пошкодження підколінного сухожилля і, за словами головного тренера команди Юргена Клоппа, футболіст посилив травму, з якою він зіткнувся минулого місяця під час ігор за збірну Португалії.

"Діогу не пощастило. Він не брав участі у матчі проти Манчестер Юнайтед через травму, яку він отримав наприкінці минулого сезону.

Вчора він тренувався без обмежень, але знову отримав травму, тож це справді не добре, але нам потрібно дочекатися результатів медогляду. Сьогодні вранці він мав додаткову оцінку, тож нам потрібно подивитися на результати", — сказав Клопп.

Минулого сезону Жота провів 55 матчів, у яких забив 21 гол та віддав вісім результативних передач.