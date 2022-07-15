Англия

Арсенал активно працює над угодою.

Як пише відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, Ман Сіті готовий відпустити Олександра Зінченка цього літа. Більше того, саме після трансферу українця до Арсеналу "містяни" розпочнуть активні перемовини щодо іспанського лівого бека Марка Кукурельї з Брайтону.

Арсенал, як повідомлялося вчора, працює над купівлею українця. Велику роль відіграє фігура тренера "канонірів" Мікеля Артети, який працював із нашим співвітчизником у Манчестері. Запасним варіантом лондонців є іспанець Серхіо Гомес із Андерлехту.

Нагадаємо, клуб із північної частини столиці Великобританії також може підсилитися кумом Зінченка — Миколою Матвієнком.