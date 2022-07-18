Англія

Новий комплект форми присвячений уболівальникам клубу по всьому світу.

Лондонський Арсенал на своєму офіційному сайті презентував новий комплект виїзної форми на сезон-2022/23.

Нове екіпірування від компанії Adidas виконане в чорному кольорі, а емблема "канонірів" та логотипи спонсорів — у бронзовому.

Прес-служба клубу зазначає, що нова форма присвячена вболівальникам команди у всьому світі.

Раніше повідомлялося, що Зінченко веде переговори про особистий контракт із Арсеналом.