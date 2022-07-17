Англия

Футболіст повернувся у клуб після оренди.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета зізнався, що розраховує на захисника клубу Вільяма Саліба.

"Я радий бачити Вільяма Саліба вдома, він входить у наші плани. Але, зауважу, що місце у основному складі Арсенала не гарантується жодному з футболістів.

Будуть грати тільки ті гравці, які дійсно зможуть вивести нас на наступний рівень. Саме вони стануть повноцінною основою", — цитує Артету Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що сезон-2021/22 французький захисник провів у Марселі, де зіграв 46 поєдинків в усіх змаганнях та не відзначався результативними діями.

Раніше стало відомо, коли Арсенал хоче завершити підписання Зінченка.