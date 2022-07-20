Англія

Клуб продовжує активно підсилюватись перед стартом АПЛ.

Ноттінгем форест на своєму сайті повідомив про підписання контракту із захисником Гаррі Тоффоло.

Клуб не повідомляє, на який термін підписаний контракт із футболістом, який до нині захищав кольори Гаддерсфілду та був лідером.

Минулого сезону 26-річний Тоффоло зіграв 48 матчів за Гаддерсфілд, в яких забив шість голів та віддав вісім результативних передач.

Сума, яку "лісники" заплатили за фулбека, залишається невідомою, але портал Transfermarkt оцінює його у 2,5 млн євро.

Гаррі Тоффоло — вихованець Норвіча. Він також має досвід виступів за Суіндон, Міллуолл, Лінкольн та інші клуби.