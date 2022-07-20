Льюїс О'Браєн таки зіграє у Прем'єр-лізі, залишивши Гаддерсфілд.
Льюїс О'Браєн, Ноттінгем Форест
20 липня 2022, 18:29
Ноттінгем Форест, який став одним із новачків англійської Прем'єр-ліги за підсумками минулого сезону, на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Льюїса О'Браєна, права якого раніше належали Гаддерсфілд Таун.
23-річний англієць перебрався до табору "лісників" на постійній основі, підписавши довгостроковий контракт. Точні деталі угоди не уточнюються.
Минулого сезону О'Браєн був одним з лідерів Гаддерсфілда, який мав реальні шанси вийти в англійську Прем'єр-лігу, але поступився у фіналі плей-офф Чемпіоншипу саме Ноттінгему (0:1).
Згідно з даними Transfermakrt, англійський хавбек був найдорожчим гравцем Гаддерсфілда, вартість якого складає 3,5 мільйона євро. Всього на рахунку Льюїса О'Браєна минулого сезону 50 матчів у всіх турнірах, 3 голи та 3 результативні передачі.