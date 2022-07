Ноттінгем Форест, який став одним із новачків англійської Прем'єр-ліги за підсумками минулого сезону, на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Льюїса О'Браєна, права якого раніше належали Гаддерсфілд Таун.

23-річний англієць перебрався до табору "лісників" на постійній основі, підписавши довгостроковий контракт. Точні деталі угоди не уточнюються.

Great to have you with us, @Lewis_OBrien98 😁



🌳🔴 #NFFC | #PL pic.twitter.com/kNW2cMPejF