Англия

Угода з 35-річним валлійцем розрахована до літа 2024 року.

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем Бернлі Уейном Хеннессі.

Угода з 35-річним валлійцем розрахована до літа 2024 року.

Зазначимо, що влітку минулого року Хеннессі уклав дворічний контракт з Бернлі, за який він провів лише три поєдинки.

Крім цього, Уейн цього року захищав ворота збірної Уельсу, у тому числі в матчах проти збірних Австрії та України в рамках відбору плей-офф ЧС-2022.