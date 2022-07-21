Англія

Головний тренер "канонірів" прокоментував сильні якості українського футболіста.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета після перемоги над Орландо Сіті (3:1) дав коментар щодо переходу Олександра Зінченка до стану "канонірів". Нагадаємо, іспанський фахівець працював із українцем у Манчестер Сіті у 2017-2019 роках, коли був помічником Пепа Гвардіоли.

"Так, як ви бачили, він тут. Є ще кілька формальностей для завершення трансферу, але ми дуже раді, що він у нашій команді. Я дуже добре знаю цього гравця, він винятковий футболіст, і він також принесе багато корсисті нашій роздягальні.

Зінченко може зіграти як лівого захисника, так і центрального півзахисника. Він був природною "десяткою" на початку кар'єри, але ми перетворили його на лівого захисника, який може робити багато з того, чого ми хочемо. Його універсальність — це те, що важливо для Арсеналу" — підсумував Артета.

Нагадаємо, Зінченка вже помітили в Орландо, де Арсенал готується до нового сезону.