Угоду укладено на 5 років.
Кріс Річардс, Getty Images
22 липня 2022, 11:41
22-річний оборонець мюнхенської Баварії Кріс Річардс переходить до англійського клубу Крістал Пелес. Контракт підписаний до червня 2027-го року, "орли" сплатять чемпіонам Німеччини 20 мільйонів євро. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Раніше з'явилася інформація, що представник США Даллас отримає 35% від трансферу. Саме на таких умовах у 2018-му році був підписаний контракт між американцями та німцями.
Нагадаємо, раніше лондонці підсилили середню лінію.