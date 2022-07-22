Англія

Угоду укладено на 5 років.

22-річний оборонець мюнхенської Баварії Кріс Річардс переходить до англійського клубу Крістал Пелес. Контракт підписаний до червня 2027-го року, "орли" сплатять чемпіонам Німеччини 20 мільйонів євро. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Раніше з'явилася інформація, що представник США Даллас отримає 35% від трансферу. Саме на таких умовах у 2018-му році був підписаний контракт між американцями та німцями.

Нагадаємо, раніше лондонці підсилили середню лінію.