Англія

На вівторок в італійця призначено медогляд.

Вест Гем та Сассуоло підписали усі документи щодо трансферу Джанлуки Скамакки, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

23-річний форвард вже сьогодні прилетить до Лондона, тоді як завтра пройде медогляд. Як вже писалося раніше, сума трансферу — 36 мільйонів+6 у вигляді бонусів. Також "нероверді" отримають за нападника 10% від суми наступного продажу.

Нагадаємо, Наполі відхилив пропозицію "молотобойців" щодо Зелінські.