Англія

"Партенопеї" не ладні відпускати поляка за менші кошти.

Наполі вимагає у Вест Гема 40 мільйонів євро (влючно з бонусами) за трансфер польського хавбека Пйотра Зелінські, повідомляє відомий футбольний інсайдер Ніколо Скіра.

Як повідомлялося раніше, клуб зі столиці Великобританії ладен заплатити за 28-річного футболіста 25 мільйонів, проте така пропозиція неаполітанцями була відхилена.

Раніше з'являлася інформація, що у послугах Пйотра зацікавлений інший лондонський клуб — Тоттенгем, проте із травня ці чутки не просунулися.

У сезоні-2021/2022 поляк провів 42 матчі за "партенопеї", у яких забив вісім голів та віддав п’ять гольових передач.

Нагадаємо, що Вест Гем із помилкою у прізвищі оголосив про підписання іншого гравця Серії А.