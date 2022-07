Головною темою для обговорень у таборі лондонського Вест Гема останніми тижнями став майбутній трансфер талановитого італійського нападника Джанлуки Скамакки з Сассуоло.

"Нероверді", на тлі непоганого сезону у виконанні їхнього гравця з 16 голами та одним гольовим пасом у 38 матчах, були дуже непоступливими в плані бажаної для себе суми компенсації, проте крок за кроком "молотобійці проходили шляхом здобуття всіх необхідних згод.

Зрештою, англійський колектив домовився про суму відступних у розмірі 36 млн євро + 6 млн євро в якості різноманітних бонусів, а Сассуоло додатково отримав право на 10% вартості від майбутнього можливого продажу гравця.

Контракт буде дійсним до 2027 року, із зарплатнею в 3 млн євро на рік.

Скамакка отримає у Вест Гемі №7 на футболці, який до цього належав українцю Андрію Ярмоленку.

Залишається лишень додати, що без кумедної ситуації в цьому випадку також не обійшлось — під час першого запуску новини про підписання новачка, прес-служба Вест Гема опублікувала відео з помилковим написанням прізвища італійця, зробивши його "Скаммакою".

Трохи згодом відеоряд був замінений на вірний.

