Італія

Нето може повернутися до Італії.

Наполі розмірковує над можливістю підписати голкіпера Барселони Нето, повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

31-річний бразилець залишить каталонський клуб безкоштовно і підпише контракт із неаполітанцями на 2 роки. Перемовини мають скластися успішно, адже Нето не входить до планів головного тренера "блаугранас" Хаві.

Зазначимо, що раніше латиноамериканець вже виступав в Італії: з 2011-го по 2015-й роки він грав у складі Фіорентини, а з 2015-го по 2017-й — Ювентуса.

Нагадаємо, Наполі знаходиться за крок від підписання захисника суперників Динамо.