Англія

Чуквуемека буде представлений лондонцями цього тижня.

18-річний талант Астон Вілли Карні Чуквуемека близький до переходу до лондонського Челсі. Про це повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією журналіста, гравець вилітає до Лондона цього вечора. "Сині" заплатять бірмінгемцям 15 мільйонів фунтів+бонуси у подальшому. Контракт із гравцем буде підписаний до літа 2028-го року.

Романо додає, що на середу призначено медобстеження футболіста, який буде представлений як гравець "аристократів" вже цього тижня.

Нагадаємо, інтерес до центрального півзахисника також проявляв Мілан.

У минулому сезоні Чуквуемека провів 15 матчів на основну команду Астон Вілли та відзначився одним асистом.