Для українця це був перший офіційний матч у складі команди Мікеля Артети.
Олександр Зінченко, Getty Images
08 серпня 2022, 16:33
Український універсал лондонського Арсеналу Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної першого туру англійської Прем'єр-ліги за версією WhoScored.
Нагадаємо, у грі першого туру АПЛ проти Крістал Пелес (2:0) українець вийшов у стартовому складі та провів на полі 83 хвилини, відзначившись гольовою передачею. Для Олександра це була перша офіційна гра у складі "канонірів".
Авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив його дії у 8,1 бала.
Повністю символічна збірна першого туру АПЛ виглядає так:
Раніше повідомлялося, що Зінченко — найкращий гравець матчу проти Крістал Пелас за версією Whoscored.