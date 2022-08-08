Англія

Для українця це був перший офіційний матч у складі команди Мікеля Артети.

Український універсал лондонського Арсеналу Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної першого туру англійської Прем'єр-ліги за версією WhoScored.

Нагадаємо, у грі першого туру АПЛ проти Крістал Пелес (2:0) українець вийшов у стартовому складі та провів на полі 83 хвилини, відзначившись гольовою передачею. Для Олександра це була перша офіційна гра у складі "канонірів".

Авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив його дії у 8,1 бала.

Повністю символічна збірна першого туру АПЛ виглядає так:

Раніше повідомлялося, що Зінченко — найкращий гравець матчу проти Крістал Пелас за версією Whoscored.