Англія

На рахунку 29-річного англійця 184 голи у складі "шпор" в АПЛ.

Учора пройшов поєдинок другого туру англійської Прем'єр-ліги, у якому Челсі на своєму полі зіграв внічию з Тоттенгемом (2:2).

У цьому матчі забитим голом відзначився нападаючий "шпор" Гаррі Кейн, для якого це був 184 м'яч у складі лондонського клубу у чемпіонаті Англії.

За інформацією OptaJoe, 29-річний англієць зрівнявся з рекордом Серхіо Агуєро за кількістю голів в АПЛ за один клуб.

Минулого сезону Кейн став четвертим у гонці бомбардирів АПЛ, забивши 17 голів.

Раніше повідомлялося, що суддя вилучив Конте та Тухеля після матчу за розбирання.