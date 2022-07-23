Німеччина

Мюнхенці не підписуватимуть англійського форварда.

Баварія продовжує роботу над посиленням позиції центрального нападника після відходу Роберта Левандовські.

Мюнхенці цікавилися Гаррі Кейном, але сумніваються, що той зможе проявити себе за межами АПЛ.

Крім того, керівництво німецького клубу не впевнене, що англійський форвард підійде під вимоги Юліана Нагельсманна.

У сезоні-2021/22 Кейн провів 50 ігор у всіх турнірах: на його рахунку 27 голів та 10 результативних передач.

Нагадаємо, що Тоттенгем намагається зберегти англійського форварда та працює над новим контрактом для Кейна.