Англія

Головний тренер "червоних" прокоментував матч проти Крістал Пелес

Після матчу 2-го туру АПЛ між Ліверпулем та Крістал Пелес (1:1) наставник "скаузерів" Юрген Клопп дав традиційну післяматчеву прес-конференцію. Зокрема, зачепив на ній скандальне вилучення Дарвіна Нуньєса, через яке уругваєць пропустить матч проти Манчестер Юнайтед та, можливо, ще декілька ігор.

"Трохи провокації – і однозначно неправильна реакція. Чиста червона картка, я не можу цього заперечити. Так, він навчиться з цього. На жаль, зараз у нього є для цього кілька ігор. Для нас у нашій конкретній ситуації це не круто, але так воно є.

Звичайно, я поговорю з Нуньєсом. Після гри я хотів переглянути епізод; у грі я нічого не бачив, тому не знав, що сталося. Я бачив Андерсена на підлозі та Дарвіна, який відходив. Я тоді вже запитав у наших хлопців і побачив лише: "Червона картка". А потім побачив – так, червона картка. Неправильна реакція. Андерсен цього хотів, я б сказав, і він це отримав. Але Дарвін був не правий і тому ми, звичайно, поговоримо про це" — підсумував німецький фахівець.

Також Клопп прокоментував саму гру.

"Я оцінюю її справді добре. Після гри я сказав хлопцям, що я пишаюся, і це те, що я відчуваю. Багато чого сталося протягом тижня, а потім гра, і мені вона сподобалася. Це був футбол, в який ми хотіли грати. Звичайно, ми хотіли довести моменти, але я вважаю, що у нас вийшло дуже добре. Вони заблокували у штрафному майданчику 7-8 ударів уже в першому таймі. На жаль, тоді ж вони забили з першої контратаки" — сказав Юрген.

Нагадаємо, нещодавно "червоні" продовжили контракт із Еліотом.