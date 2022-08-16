Вінгер Фулгема Манор Соломон вибув на тривалий термін.
МАНОР СОЛОМОН, getty images
16 серпня 2022, 12:10
Соломон виступає за англійську команду на правах річної оренди з Шахтаря. В першому турі АПЛ він дебютував за Фулгем у матчі проти Ліверпуля (2:2), а через день він зіграв за дубль Фулгема у грі проти Челсі.
Повідомлялося, що саме в тому матчі 23-річний футболіст відчув дискомфорт у коліні. Тепер сам Манор пролив світло на ситуацію.
"Останні кілька днів були важкими для мене. Я пошкодив коліно у товариській грі, через що мені довелося зробити операцію та тепер я пропущу наступні кілька місяців", — цитує Соломона видання West London Sport.
"Дякую за ваші повідомлення та підтримку. Я повернуся сильніше та краще. До зустрічі".
Очікується, що Соломон пропустить близько трьох місяців.