Англія

Вінгер Фулгема Манор Соломон вибув на тривалий термін.

Соломон виступає за англійську команду на правах річної оренди з Шахтаря. В першому турі АПЛ він дебютував за Фулгем у матчі проти Ліверпуля (2:2), а через день він зіграв за дубль Фулгема у грі проти Челсі.

Повідомлялося, що саме в тому матчі 23-річний футболіст відчув дискомфорт у коліні. Тепер сам Манор пролив світло на ситуацію.

"Останні кілька днів були важкими для мене. Я пошкодив коліно у товариській грі, через що мені довелося зробити операцію та тепер я пропущу наступні кілька місяців", — цитує Соломона видання West London Sport.

"Дякую за ваші повідомлення та підтримку. Я повернуся сильніше та краще. До зустрічі".

Очікується, що Соломон пропустить близько трьох місяців.