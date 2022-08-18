Іспанія

Інсайди від іспанських журналістів щодо ще однієї потенційної гучної угоди.

Півзахисник Реала Каземіро може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Саме такі заголовки газет з'явилися в іспанській пресі щодо можливого трансферу футболіста до МЮ.

У це мало хто міг повірити, але останнім часом з'явилася нова інформація про те, що Реал готовий відпустити бразильця за 70 мільйонів євро, а сам гравець не проти отримати шикарний контракт на Олд Траффорд.

Пропонуємо вашій увазі найактуальніші інсайди від журналістів з приводу можливого гучного трансферу між МЮ та Реалом:

- Учора Каземіро зустрівся на базі "вершкових" із президентом клубу Флорентіно Пересом, щоб обговорити можливу угоду. За словами Переса, Каземіро — найкращий півзахисник світу і він заслужив право на переговори про будь-який потенційний трансфер. Сам гравець заявив, що це його шанс на останній вигідний контракт у кар'єрі.

- El Chiringuito повідомляє, що після розмови з Пересом, Каземіро із серйозним виразом обличчя швидко виїхав з бази мадридського клубу.

- AS заявляє про те, що Реал уже почав шукати варіанти на заміну для Каземіро і одним із кандидатів на перехід до Королівського клубу є хавбек Ньюкасла Бруно Гімараеш.

- Журналіст Девід Орнштейн із The Athletic зазначає, що переговори між Каземіро та МЮ перебувають на просунутій стадії і гравець серйозно розглядає свій переїзд до АПЛ.

- Також є інформація про те, що МЮ хоче провести прискорені переговори, щоб отримати футболіста до кінця цього тижня. Це головна надія "червоних дияволів" на порятунок жахливого початку сезону.

Після двох турів МЮ з двома поразками посідає останнє місце у турнірній таблиці АПЛ із різницею м'ячів 1:6. Наступний матч МЮ проведе проти Ліверпуля – гра відбудеться 22 серпня.