Англія

Досвідчений кіпер розглядається "червоними дияволами".

Після невдалого старту Манчестер Юнайтед продовжує пошуки другого воротаря, який міг би стабільно підміняти Давіда Де Хеа.

Чутки зв'язували МЮ вже з декількома кіперами, зокрема Девідом Раєю з Брентфорду та Янно Зоммером із Боруссії М.

Зараз МЮ розглядає варіант із запрошенням досвідченого воротаря Евертона Асміра Беговича.

35-річний боснієць став 13-м гравцем, пов’язаним з "червоними дияволами" за останні 24 години. Його контракт з "ірисками" дійсний до літа 2023 року.

Височенний страж воріт з Боснії грає в Англії з 2005 року, тричі переїжджавши в оренду до Ла Ловіере (у сезоні-2005/06), Карабаху (сезон-2019/20) та Мілану (сезон-2019/20).