Англія

Ситуація змінюється ледь не щодня.

Епопея з можливим відходом Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед не закінчується.

Лише кілька днів тому головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг був готовий відпустити зіркового португальця, а зараз знову заявляє про свої плани на 37-річного футболіста.

"Повторю те саме — Кріштіану у наших планах. Ось що я можу сказати.

Я не знаю, чому він у центрі уваги. Проти Брентфорда на полі була вся команда і це було ставлення всієї команди, включно з Роналду" — передає слова нідерландського спеціаліста Фабріціо Романо.

Раніше Роналду заявив, що тільки 5 зі 100 новин про нього за останній час були правдивими.