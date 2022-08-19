Ситуація змінюється ледь не щодня.
Кріштіану Роналду, Getty Images
19 серпня 2022, 16:19
Епопея з можливим відходом Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед не закінчується.
Лише кілька днів тому головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг був готовий відпустити зіркового португальця, а зараз знову заявляє про свої плани на 37-річного футболіста.
"Повторю те саме — Кріштіану у наших планах. Ось що я можу сказати.
Я не знаю, чому він у центрі уваги. Проти Брентфорда на полі була вся команда і це було ставлення всієї команди, включно з Роналду" — передає слова нідерландського спеціаліста Фабріціо Романо.
Раніше Роналду заявив, що тільки 5 зі 100 новин про нього за останній час були правдивими.