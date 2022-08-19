У манкініанців з'явився несподіваний "адвокат".
Юрген Клопп, Getty Images
19 серпня 2022, 14:58
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп неочікувано для багатьох став на захист Манчестер Юнайтед після фіаско "червоних дияволів" у поєдинку проти Брентфорда (0:4).
Так, німецький фахівець розкритикував радіоексперта Габбі Агбонхаора, який заявив, що МЮ має звільняти тен Хага, а гравці команди — аматорського рівня.
Більше того, Клопп згадав перемогу Ліверпуля над Астон Віллою з рахунком 6:0 у свій перший рік роботи на чолі мерсисайдців, тим самим "підколовши" легенду бірмінгемського клуба. Тоді Юрген не зміг запам'ятати Агбонлахора як "монстра ментальності на полі", чого той вимагає від гравців манчестерського колективу.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед хоче підписати Феррейру Карраско.