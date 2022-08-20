Українець потроху стає улюбленцем прихильників "канонірів".
Олександр Зінченко, Getty Images
20 серпня 2022, 19:55
У першому ж матчі Зінченка у складі Арсенала фанати лондонського клубу присвятили йому персональну пісню.
За 2 поєдинки український футболіст зумів ще більше закохати у себе фанатів "канонірів", і тому перед матчем із Борнмутом, який триває цими хвилинами, вболівальники заспівали хіт ще гучніше та веселіше.
Завжди вір у свій дух.
Ти маєш силу усвідомити.
Що ти незнищенний.
Завжди вір у Зінченка!
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