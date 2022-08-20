Англія

Українець потроху стає улюбленцем прихильників "канонірів".

У першому ж матчі Зінченка у складі Арсенала фанати лондонського клубу присвятили йому персональну пісню.

За 2 поєдинки український футболіст зумів ще більше закохати у себе фанатів "канонірів", і тому перед матчем із Борнмутом, який триває цими хвилинами, вболівальники заспівали хіт ще гучніше та веселіше.

Завжди вір у свій дух.

Ти маєш силу усвідомити.

Що ти незнищенний.

Завжди вір у Зінченка!

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Нагадаємо, на нашому сайті доступна текстова трансляція матчу третього туру АПЛ.