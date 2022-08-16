Такехіро Томіясу та Кіран Тірні тренувалися у загальній групі.
Еміл Сміт-Роу, getty images
16 серпня 2022, 17:54
Арсенал готується до наступного матчу англійської Прем'єр-ліги, в якому йому протистоятиме один із новачків вищого дивізіону — Борнмут.
Як повідомляє Football Daily, на останньому тренуванні "канонірів" за 16 серпня був відсутній атакуючий півзахисник Еміл Сміт-Роу та один із літніх новачків команди Фабіу Вієйра.пп
При цьому уточнюється, що лівий захисник Кіран Тірні та правий захисник Такехіро Томіясу, які останнім часом мали проблеми зі здоров'ям, тренувалися у загальній групі.
Також на відео помічено українського універсала Олександра Зінченка.
Нагадаємо, що матч Борнмут – Арсенал відбудеться у суботу, 20 серпня, о 19:30 за київським часом.