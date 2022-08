Арсенал готується до наступного матчу англійської Прем'єр-ліги, в якому йому протистоятиме один із новачків вищого дивізіону — Борнмут.

Як повідомляє Football Daily, на останньому тренуванні "канонірів" за 16 серпня був відсутній атакуючий півзахисник Еміл Сміт-Роу та один із літніх новачків команди Фабіу Вієйра.пп

При цьому уточнюється, що лівий захисник Кіран Тірні та правий захисник Такехіро Томіясу, які останнім часом мали проблеми зі здоров'ям, тренувалися у загальній групі.

Також на відео помічено українського універсала Олександра Зінченка.

✅ Takehiro Tomiyasu

✅ Kieran Tierney

❌ Emile Smith Rowe

❌ Fábio Vieira



Arsenal are missing two regulars from group training today. pic.twitter.com/sEpzrSaZRK