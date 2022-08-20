Вест Гем ще у п'ятницю погодив із Челсі трансфер лівого оборонця Емерсона, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо. Сума трансферу складатиме 13 мільйонів фунтів+2 у вигляді бонусів.  

Журналіст пише, що наразі тривають перемовини щодо особистих умов гравця. Сторони домовляється про завершення угоди. 

Минулий сезон італієць провів в оренді у Ліоні, провівши у складі французького клубу 37 матчів, забивши 1 м'яч та віддавши 2 гольові передачі. 

Зазначимо, що у складі "молотобойців" грає ще один італієць — Джанлука Скамакка. 

 

 