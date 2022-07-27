Нидерланды. Новость

Схоже, вінгер залишається в Амстердамі.

Головний тренер Аякса Альфред Шредер прокоментував можливий перехід бразильського півзахисника Антоні до іншого клубу. Із неї можна зробити висновок, що латиноамериканець залишиться у столиці Нідерландів.

"Ми домовилися, що хочемо зберегти весь нинішній склад. Ніхто не хоче продавати Антоні. Він працює добре і у мене нема відчуття, що він зайнятий трансфером" — передає слова 49-річного спеціаліста відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Аякс не влаштовує нинішня пропозиція Ман Юнайтед по 22-річному бразильцю.