Англія

Агент гравця дуже хоче влаштувати його у лондонському клубі.

Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду продовжує шукати клуб, який цього сезону виступить у Лізі чемпіонів.

Як повідомляє The Independent, агент футболіста Жорже Мендеш зв'язався з представниками Челсі та знову запропонував послуги свого клієнта.

Нагадаємо, раніше футболіст вже намагався влаштувати свій трансфер до лондонського клубу, але коуч аристократів Томас Тухель заблокував перехід.

Раніше від Роналду відмовилася низка клубів: Реал, Барселона, ПСЖ, Баварія, Марсель.

Якщо Роналду не перебереться до іншого клубу, то вперше за довгий час не зіграє у Лізі чемпіонів. До речі, МЮ вже дізнався про суперників по групі Ліги Європи. Манкуніанці зіграють проти Реала Сосьєдад, Шерифа та Омонії.