Франция

Кріштіану не перейде до Марселя.

Раніше повідомлялося про інтерес Марселя до Кріштіана Роналда, проте журналіст Фабриціо Романо повідомляє, що сторони не ведуть переговори.

Президент Марселя Пабло Лонгорія приголомшений чутками про можливий трансфер, оскільки намагається збудувати зовсім інший проєкт.

До речі, Марсель уже домовився з Ювентусом про трансфер Міліка.

Раніше Роналду заявив, що тільки 5 зі 100 новин про нього за останній час були правдивими.