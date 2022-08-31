Англія

Відбувся черговий матч п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги.

У поєдинку п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги відбулося лондонське дербі, в якому Вест Гем на своєму полі не зміг обіграти Тоттенгем.

Матч закінчився із рахунком 1:1. Рахунок у матчі було відкрито на 34 хвилині, коли голом у свої ворота відзначився Керер. Тим не менш, "молотобійці" змогли зрівняти рахунок, коли на 55 хвилині Соучек скористався передачею Антоніо.

Після п'яти турів у Тоттенгема 11 очок і третє місце у турнірній таблиці АПЛ, а у Вест Гема чотири бали та 14 рядок.

Вест Гем — Тоттенгем 1:1

Голи: Соучек, 55 — Керер, 34 (автогол).

Вест Гем: Фабіанські — Крессвелл (Огбонна, 72), Керер, Зума, Цоуфал — Райс, Соучек — Бенрахма, Форнальс (Емерсон, 85), Боуен — Антоніо.

Тоттенгем: Льоріс — Девіс, Даєр, Санчес — Перішич, Біссума, Хейб'єрг, Емерсон — Сон Хин Мін, Кулушевскі (Рішарліссон, 76) — Кейн.

Попередження: Емерсон, Пакета — Біссума, Санчес, Девіс, Рішарлісон, Перішич.