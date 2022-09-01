Англія

Головний тренер Ліверпуля висловився після перемоги над "сороками".

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував вольову перемогу над Ньюкаслом (2:1) у п'ятому турі АПЛ.

"Програвати 0:1 після першого тайму – це не найкраще, що може бути, але це була найменша з моїх проблем до перерви. Отже, після першого тайму ми дали зрозуміти гравцям, що якщо вони додадуть конкретики у свою гру, якщо використовуватимуть додатковий пас, то Ньюкаслу стане складніше. Потім ми зрівняли рахунок, але набрати хоч якийсь темп не виходило – з якихось причин гра постійно переривалася. Зрештою, я був дуже радий, що ми заробили цей кутовий на 98-й хвилині. Мо і Фабіу зробили щось визначне, чудовий гол, чудовий момент", — підсумував коуч Ліверпуля.

Після п'яти турів Ліверпуль посідає п'яте місце, маючи в активі вісім очок. У Ньюкасла шість очок та одинадцяте місце.