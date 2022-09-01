Україна

Українець продовжить кар'єру у луганському клубі.

Півзахисник Динамо Денис Антюх перейшов у Зорю. Поки що цю інформацію не підтверджує ні сайт Динамо, ні сайт Зорі, проте на сайті УПЛ футболіст уже заявлений за луганчан.

Нагадаємо, Антюх перейшов у Динамо з Колосу влітку минулого року, проте зіграв за киян лише вісім матчів.

Зазначимо, що 3 вересня Зоря та Динамо зіграють у рамках третього туру УПЛ. Поєдинок стартує о 13:00 та відбудеться у Києві на стадіоні імені В. Лобановського.

Луганчани підходять до матчу з Динамо як лідер чемпіонату, кияни поки що займають останній рядок у турнірній таблиці.