Українець продовжить кар'єру у луганському клубі.
ДЕНИС АНТЮХ, ФК ДИНАМО
01 вересня 2022, 09:56
Півзахисник Динамо Денис Антюх перейшов у Зорю. Поки що цю інформацію не підтверджує ні сайт Динамо, ні сайт Зорі, проте на сайті УПЛ футболіст уже заявлений за луганчан.
Нагадаємо, Антюх перейшов у Динамо з Колосу влітку минулого року, проте зіграв за киян лише вісім матчів.
Зазначимо, що 3 вересня Зоря та Динамо зіграють у рамках третього туру УПЛ. Поєдинок стартує о 13:00 та відбудеться у Києві на стадіоні імені В. Лобановського.
Луганчани підходять до матчу з Динамо як лідер чемпіонату, кияни поки що займають останній рядок у турнірній таблиці.