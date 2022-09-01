Англія

Колишній гравець донецького Шахтаря повернувся до Лондона.

Фулгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Вілліаном.

Футболіст дістався лондонському клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після того, як залишив Корінтіанс на початку минулого місяця.

Нагадаємо, Вілліан виступав за донецький Шахтар упродовж п'яти з половиною років. Разом з "гірниками" він завоював Кубок УЄФА.

Також 34-річний бразилець вже виступав у АПЛ, у складі двох лондонських клубів – Челсі та Арсеналу.

Минулого сезону Вілліан провів 36 поєдинків, у яких забив один гол і віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Кюрзава перейшов до Фулгема.