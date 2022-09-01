Колишній гравець донецького Шахтаря повернувся до Лондона.
Вілліан, ФК Фулгем
01 вересня 2022, 19:20
Фулгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Вілліаном.
Футболіст дістався лондонському клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після того, як залишив Корінтіанс на початку минулого місяця.
Нагадаємо, Вілліан виступав за донецький Шахтар упродовж п'яти з половиною років. Разом з "гірниками" він завоював Кубок УЄФА.
Також 34-річний бразилець вже виступав у АПЛ, у складі двох лондонських клубів – Челсі та Арсеналу.
Минулого сезону Вілліан провів 36 поєдинків, у яких забив один гол і віддав чотири результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Кюрзава перейшов до Фулгема.