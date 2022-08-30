Англія

Бразилець повертається до Лондона.

На вівторок, 30 серпня, запланований медичний огляд колишнього гравця донецького Шахтаря Вілліана у лондонському Фулгемі. Про це повідомляє відомий футбольний журналіст Фабріціо Романо.

Журналіст пише, що екс-футболіст Челсі та Арсеналу хотів повернутися до АПЛ.

34-річний вінгер перейде до стану "коттеджерів" на правах вільного агенту після розірвання контракту з Корінтіансом, контракт із яким він розірвав через погрози. У складі бразильської "народної команди" він забив 1 гол у 44 поєдинках за рік.