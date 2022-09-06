Англія

Форвард повертається до Англії.

У вівторок, 6 вересня, іспанський форвард бразильського походження Дієго Коста пройде медогляд для підписання контракту з Вулвергемптоном у якості вільного агенту.

Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, 33-річний футболіст вже уклав угоду з "вовками" строком на 1 рік.

Журналіст пише, що Коста стане у Вулвергемптоні заміною травмованову Калайджичу, який травмувався у дебютному матчі за клуб.

Зазначимо, що останнім часом Коста виступав за бразильський Атлетіку Мінейру. Екс-форвард Атлетіко та Челсі провів у складі "Galo" 19 матчів, забив 5 м'ячів і віддав 1 гольову передачу..