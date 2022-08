Лондонський Арсенал напередодні зумів здобути перемогу в гостьовому дербі проти Крістал Пелес у рамках першого туру нового сезону англійської Прем’єр-ліги (2:0).

Крістал Пелес — Арсенал 0:2 Відео голів та огляд матчу

Одразу після завершення гри центральний захисник "канонірів" Вільям Саліба, який здобув винагороду Кращого гравця матчу в своїй дебютній за три роки зустрічі в якості футболіста "дорослої" команди, прокоментував враження від побаченого на полі.

"Це був дуже гарний матч для мене та моєї команди, оскільки ми розпочали сезон із "сухої" перемоги. Утім, гра видалась доволі складною.

Я дуже довго очікував на момент, коли зможу дебютувати за Арсенал у матчі АПЛ. Команда зрештою здобула успіх, тож я ще більше можу святкувати цей день.

💬 “I’ve waited a long time… I’m so happy and hungry for more!”



Welcome to the Premier League, William ❤️