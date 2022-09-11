Англія

Гравцю розповіли про його майбутнє в лондонському проєкті.

Лондонський Челсі на завершення літнього трансферного вікна придбав нападника каталонської Барселони П’єра-Емеріка Обамеянга, що було одним із прохань головного тренера Томаса Тухеля на адресу керівництва клубу.

Однак габонський футболіст устиг відіграти лише 59 хвилин у складі "синіх", після чого знайомий йому німецький фахівець був звільнений із посади через незадовільні результати виступів команди.

На зміну Томасу прийшов уже екс-керманич Брайтона Грем Поттер, якому "пенсіонери" одразу запропонували великі підйомні та солідний контракт.

Доля пізнього трансферу Челсі при цьому залишалась під великим питанням, бо новий головний тренер мав усі підстави для того, аби вважати Обамеянга "не своїм" гравцем.

Як повідомляє місцева преса, П’єр- Емерік був далекий від думок щодо відходу лондонського клубу, проте співконтролюючі власники Тодд Болі та Бехдад Егбалі вирішили звернутись до команди, та особисто — до габонця, із запевненнями щодо безхмарного майбутнього клубу.

Нагадаємо, що раніше про Обамеянга схвально висловився його колишній головний тренер Хаві.