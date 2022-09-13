Лондонці шукають підсилення на зимове трансферне вікно.
Мойзес Кайседо, Getty Images
13 вересня 2022, 10:45
Центральний півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо може перебратися до Челсі, повідомляє відомий футбольний інсайдер Ніколо Скіра. Наразі лондонський клуб активно переглядає футболіста.
Зазначимо, що раніше Кайседо працював із новим наставником "синіх" Гремом Поттером. Також Мойзес грав у Брайтоні разом із захисником Челсі Марком Кукурельєю.
У цьому сезоні еквадорець 20-річний еквадорець провів у складі "чаєк" 6 матчів і відзначився 1 забитим м'ячем.