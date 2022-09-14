Англія

Український вінгер міг опинитися в АПЛ.

Михайло Мудрик зацікавив низку серйозних європейських клубів у минуле літнє трансферне вікно, проте поки що залишився у Шахтарі.

Як повідомляє Football.london з посиланням на Фабриціо Романо, Шахтар отримав пропозицію щодо Михайла Мудрика від Евертона у розмірі 30 мільйонів євро плюс бонуси.

Проте керівництво донецького клубу відповіло рішучою відмовою. У стані "гірників" мають намір отримати більшу компенсацію за свого гравця, дивлячись на ситуацію на трансферному ринку.

Стверджується, що у Шахтарі надихнулися переходом Антоні з Аякса до Манчестеру Юнайтед за майже 100 мільйонів євро, а тому суттєво підвищили свої очікування щодо потенційної компенсації за Мудрика.

За минулий сезон Михайло відіграв 19 матчів, забивши два голи та віддавши дев’ять гольових передач.

Нагадаємо, що попит на українця наразі є в чемпіонаті Франції - Ніцца не залишає надій купити Мудрика.