Англія

У дебютному місяці в АПЛ норвежець забив дев'ять голів у п'яти матчах.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд визнаний найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за підсумками серпня. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

Минулого місяця, який був дебютним для норвежця в АПЛ, Голанд провів п'ять поєдинків за Манчестер Сіті, в яких забив дев'ять голів і віддав одну результативну передачу.

Завдяки таким показникам, Голанд побив рекорд серед новачків АПЛ, який раніше належав Майклу Куінну та Серхіо Агуеро, які забили по вісім голів у п'яти стартових матчах чемпіонату Англії.

Також 22-річний норвежець став шостим гравцем в історії, якому вдалося зробити хе-трик у двох матчах поспіль, і першим із 2017 року. Востаннє це вдавалося Гаррі Кейну.

У боротьбі за нагороду Голанд випередив Паскаля Гросса, Габріеля Жезуса, Олександара Мітровича, Мартіна Едегора, Ніка Поупа, Родріго та Вілфріда Заха.