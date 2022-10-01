Англія

Для англійця це був сьомий гол цього сезону.

Наразі відбувається матч дев'ятого туру АПЛ, у якому Арсенал приймає Тоттенгем. Наразі рахунок у матчі 2:1.

На перший гол господарів "шпори" відповіли результативним ударом Гаррі Кейна, який реалізував пенальті на 31 хвилині.

За інформацією BBC, 29-річний англієць став першим гравцем в історії АПЛ, якому вдалося забити 100 голів у виїзних матчах чемпіонату Англії.

На другому місці за цим показником знаходиться Уейн Руні — 94 голи, а трійку найкращих замикає Алан Ширер — 87 забитих м'ячів.

Цього сезону Кейн провів 10 матчів, у яких забив сім голів і віддав одну гольову передачу.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Арсенал – Тоттенгем.